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Merkez Hakem Kurulu, Sergen Yalçın'ı dinlemedi

31.03.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Kasımpaşa - Beşiktaş maçına atadığı hakem Halil Umut Meler olay oldu.

Merkez Hakem Kurulu, Sergen Yalçın'ı dinlemedi

Bilindiği gibi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10 gün önce oynanan Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'Bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti.

Bu açıklamanın hemen 10 gün sonrasında siyah beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması siyah beyazlı camiada çok büyük tepkilere yol açarken, Beşiktaş'ın gün içinde atama ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki topladı.

KAYNAK: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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