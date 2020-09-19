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Merkez İlçe Başkanı Alkayış güven tazeledi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına tek liste halinde giren mevcut Başkan Mustafa Alkayış, yeniden seçildi.AK Parti Merkez İlçe 7.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına tek liste halinde giren mevcut Başkan Mustafa Alkayış, yeniden seçildi.
AK Parti Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi Yenimahalle’deki Kalıcı Semt Pazarında gerçekleştirildi. Bölge Koordinatörü Eski Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı.
AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tam bağımsızlık mücadelesi verdiğini vurguladı.
Aydın konuşmasında, “Başımızı iki elimizin arasına alalım, elimizi vicdanımıza koyalım, neydik, ne olduk? Bazen bize basit geliyor. Biz gerçekten anlatamıyoruz. AK parti yapılamaz dinilenleri yaptı. Bu gün ülkemiz dünyanın süper güçlerine kafa tutuyorsa, Recep Tayyip Erdoğan’ın cesaretidir, kararlığıdır.
Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın gündemini belirliyor Recep Tayyip Erdoğan. Bu milletin hakkını hukukunu çiğnetmediği için bunu başarıyor.
Bu gün dış güçler Recep Tayyip Erdoğan’dan rahatsız olduklarını, halkla problemleri olmadıklarını söylüyorlar. Niçin böyle diyorlar? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan onlara yol vermiyor. Yunan gazetesinde ahlaksızca iftiralar, karalamalar yapıldı. Şiddetle kınıyoruz. Onlara şunu söylüyoruz. Komşuluğumuz, dostluğumuz iyidir ama düşmanlığımız korku salar.
Akdeniz’in doğusunda, Ege’de verdiğimiz mücadele, Suriye’de, Irak’ta, Libya’da verdiğimiz mücadele Türkiye’nin tam bağımsızlık mücadelesidir. Ya kendi hakkımızı gasp edecekler, sesimizi çıkarmayacağız, yada kendi hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz” dedi.
Milletvekili İbrahim Halil Fırat, parti teşkilatlarına ve partililere bu güne kadar ki destekleri ve gayretleri için teşekkür ederek, AK Parti’nin hizmet, değişim, dönüşüm, gelişim olduğunu belirtti.
Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 18 yıldır bu ülkeye bu millete hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm mazlumların umudu olunduğunu söyledi.
Milletvekili Yakup Taş’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde AK Parti’nin ülkemizde değişim ve dönüşüm yaşattığını kaydetti.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, Türkiye’nin sadece pandemiyle mücadele etmediğini, küresel emperyalist güçlerle mücadele ettiğini dile getirdi.
İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, bütün teşkilatlar ile birlik ve beraberliğin en zirve noktada olduğunu, bu birlik ruhuyla, kendilerini birbirine düşürmek isteyenlerin oyunlarını bozacaklarını ifade etti.
Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti davasını bir adım ileri götürmenin gayreti içerisinde olduklarını ve il, ilçe, kadın, gençlik teşkilatları ile birlik içerisinde olduklarını dile getirdi.
Alkayış, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, bu kadrolarımız bizleri 2023’e taşıyacaktır. 2023’te bizim yaşadığımız sıkıntıları yeni nesil yaşamasın istiyoruz” dedi.
Konuşmalar sonrasında yapılan genel kurulda Mustafa Alkayış, yeniden başkanlığa seçildi.

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