Merkezefendi Basket, Kovid-19 vakaları nedeniyle ara verdiği çalışmalara yeniden başladı

DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te kulüp başkanı Veli Deveciler, takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ara verdikleri idmanlara tekrar başladıklarını bildirdi.

Veli Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Frutti Ekstra Bursaspor ile yapacakları maçın hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti.

Takımlarını yoğun bir maç trafiğinin beklediğini vurgulayan Deveciler, açıklamasında şunları kaydetti:

"İki haftalık zorunlu bir aralıktan sonra yeniden çalışmalara başladık. Büyükçekmece, Darüşşafaka ve Aliağa Petkim galibiyetlerinden sonra takımda yaşanan koronavirüs nedeniyle Bahçeşehir Koleji ve Anadolu Efes maçını oynayamadık. Bursa maçının hemen ardından önümüzdeki hafta çarşamba günü erteleme maçını Bahçeşehir’le ardından da hafta sonu da Antep maçını Denizli’de oynayacağız."

Deveciler, oyuncuların iyileştiğini, hepsinin basketbolu özlediğini ifade ederek, taraftarın da takımlarını özlediğini ve ligdeki galibiyet serisini bu dönemde de sürdürmek istediklerini bildirdi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te forma giyen 6 oyuncunun 1 Ocak'ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Takımın 2 Ocak'taki Bahçeşehir Koleji ve 9 Ocak'taki Anadolu Efes maçları ertelenmişti.

