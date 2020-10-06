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Merkezefendi Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 250 milyon TL

DENİZLİ HABERLERİ  | 06.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

Merkezefendi Belediyesi Meclisi’nin Ekim Ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2021 yılı bütçesi 250 Milyon TL olarak belirlendi.

Merkezefendi Belediyesi Meclisi’nin Ekim Ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2021 yılı bütçesi 250 Milyon TL olarak belirlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi ilçemizde yaşayan hemşerilerimize hizmet etmek için hazırlanan 2021 yılı bütçemiz hayırlı olsun” dedi.
Merkezefendi Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi. Şeniz Doğan’ın başkanlığında toplanan mecliste 11 madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan 2021 yılı bütçe görüşmeleri de tamamlandı. Müdürlük nezdinde oylamaya sunulan bütçesi kabul edildi. Buna göre Merkezefendi Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 250 Milyon TL olarak belirlendi.
Doğru bütçe ve vatandaşa doğru hizmet yapılacağını belirten Başkan Doğan, “Öncelikle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen başkan yardımcılarıma, meclis üyelerimize, müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler, hemşerilerimize doğru bütçe ile doğru hizmetler yapmak için bu göreve geldik. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri ilçemize kazandırmak bu dönemde çok önemli. 2021 yılı bütçemiz, oylama sonucunda 250 Milyon TL olarak kabul edildi. Yeni bütçemiz ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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