’Merkezefendi El Ele İyilik’ hareketi esnafa can suyu oldu

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından Ramazan ayında başlatılan ‘Merkezefendi El Ele İyilik’ hareketi, bu zorlu süreçte ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.

Merkezefendi sınırları içerisinde hizmet veren 40 esnaf, başlatılan iyilik hareketi ile tekrar çalışmaya başladı. İşlerinin toparlandığını belirten esnaf, ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği götürerek bu hareketin içerisinde bulunmaktan dolayı da duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, her zaman esnafın yanında olduğunu söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi El Ele İyilik hareketimizle hayırsever ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi bir araya getirirken, zor bir dönemden geçen 40 esnafımıza da can suyu olmayı başardık. Sistemimize dâhil olan restoranları, bize ulaşan başvuru sıralamasına göre, tamamen adil ve şeffaf bir süreçle belirledik. Merkezefendi Belediyesi olarak esnaflarımızın hep yanında olduk, hep yanında olacağız” dedi.

“Müşterimiz gelmiyor, hiçbir şekilde iş olmuyordu”

Sırakapılar Mahallesi’nde 6 yıldır lokanta işleten Ayşil Orhan, pandemiden dolayı işletmesini kapattığını söyledi. Merkezefendi El Ele İyilik hareketini oğlunun sosyal medyadan öğrendiğini belirten Orhan, “20 Mart’a kadar çok düzenli giden iyi bir işim vardı, çok güzel bir durumum vardı. Ama pandemi süreciyle birlikte maalesef bizim işlerimiz de kötü bir şekilde etkilendi. 20 Mart’ta ben işletmemi kapatmak zorunda kaldım. Müşterimiz gelmiyor, hiçbir şekilde iş olmuyordu. Bir gün oğlum sosyal medyada ‘Merkezefendi El Ele’ hareketini görüyor. Ben de hemen başvurularımı yaptım. Benim için çok iyi bir hareketti. Hem bize geliyor oluyor hem de ihtiyaç sahiplerine kendi elimle götürerek bu hayrın nereye yapıldığını bilmek güzel bir durum. Çok farklı durumlarda, çok zor durumda olan insanlarla karşılaştık. Gerçekten çok güzel bir hareket. Hepimize büyük faydası var. İşimi severek yapıyorum. Her gün yeni bir mahalleye gidiyorum. Bu hareket bizim için, bizim gibi durumda olan esnaflar için, gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için çok güzel bir iyilik hareketi” dedi.