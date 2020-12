Merkezefendi’de projeler ilçenin çehreni değiştirmeye devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi, ilçede yaptığı projeler ile değişikliklere imza atmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan projelerin yapım işleri hızla sürdürülüyor. Başkan Şeniz Doğan, projeleri yerinde inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Merkezefendi Belediyesi’nin yapısal projeleri ilçenin çehresini değiştirecek. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından başlatılan Alpaslan Taziye Evi, Aşağışamlı Sosyal Tesis, Sümer Düğün ve Toplantı Salonu, Alpaslan Spor Tesisi ile 1200 Evler, Selçukbey, Adalet Pazaryeri projelerinin yapım işleri hızla sürdürülüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, “Söz verdiğimiz gibi ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Merkezefendimizin her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Temelini attığımız birçok projemiz ilçemizin her noktasında yükselmeye başladı. İlçemize kazandıracağımız projeler ile Merkezefendimizin çehresini değiştireceğiz. Projelerimizi en kısa zamanda tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendili hemşerilerimiz için” dedi.