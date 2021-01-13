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Mermer Mahallesi artık çamur çilesi çekmeyecek

13.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan korona virüsü salgını ile mücadelesini sürdürürken, diğer yandan kırsal mahallelerde yol ve çevre düzenlemesi faaliyetlerine de kesintisiz devam ediyor.Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kırsal mahallelerde yürütülen yol çalışmaları kapsamında Mermer Mahallesi’nde kilit taş kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan korona virüsü salgını ile mücadelesini sürdürürken, diğer yandan kırsal mahallelerde yol ve çevre düzenlemesi faaliyetlerine de kesintisiz devam ediyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kırsal mahallelerde yürütülen yol çalışmaları kapsamında Mermer Mahallesi’nde kilit taş kaplama çalışması gerçekleştirildi. Tamamlanan çalışma ile mahalle sakinleri yoğun yağışlar başlamadan önce çamur çilesinden kurtuldu.
Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çalışmaların hava şartları müsaade ettiği sürece kırsal mahallelerde devam edeceği ifade edildi.

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