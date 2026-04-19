Merseyside derbisinde kazanan Liverpool

Liverpool, Premier Lig’in 33. haftasında Merseyside derbisinde deplasmanda Everton’ı son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup etti.

Merseyside derbisinde kazanan Liverpool

Premier Lig’in 33. haftasında Everton ile Liverpool, Hill Dickinson Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, Muhammed Salah’ın 29. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Merseyside derbisinde kazanan Liverpool 1

İkinci yarıda ev sahibi takım Beto’nun kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Liverpool, 90+10. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde Virgil van Dijk’ın kafa vuruşuyla attığı golle derbiden 2-1 galip ayrıldı.

Merseyside derbisinde kazanan Liverpool 2

Bu sonuçla ligdeki 16. galibiyetini elde eden Liverpool, puanını 55’e çıkardı ve 5. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Everton ise 47 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Trabzonspor - Rams Başakşehir maç anlatımı!CANLI | Trabzonspor - Rams Başakşehir maç anlatımı!
Beşiktaş’a 5 dakikalık şok! Samsun’da füze yağmuruBeşiktaş’a 5 dakikalık şok! Samsun’da füze yağmuru
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay! Saklayan vali, otele yerleştiren emniyet müdürü

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Nazilli Fen Lisesi yurdunda yangın paniği: 46 öğrenci tahliye edildi

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tartışmalı karar geceye damga vurdu! Sane'nin golü olay oldu!

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

Kredi kartı limitleri için BDDK'dan açıklama: Yeni bir karar yok

Kredi kartı limitleri için BDDK'dan açıklama: Yeni bir karar yok

