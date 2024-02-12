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Mersin açıklarının rüzgar enerjisi potansiyeli araştırılacak

AA AA
12.02.2024 11:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Mersin açıklarının deniz üstü rüzgar santralleri kurulma potansiyelini araştırmak üzere işbirliği yapacak.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, AA muhabirine, Türkiye'nin karada rüzgar santrallerini geliştirerek 12 bin megavatı aşan rüzgar gücüne sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 70 bin megavatın üzerinde deniz üstü santral potansiyeli bulunduğunu ifade eden Erden, bu potansiyelin değerlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Marmara Denizi içindeki sahalar ile Çanakkale Boğazı çıkışındaki Bozcaada bölgesinde bulunan alanların, deniz üstü yenilenebilir enerji kaynak alanı olmaya aday olduğunu belirten Erden, İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi açıklarında da ölçümler yapıldığını söyledi.

Mersin açıklarında da çalışma yürütmeye karar verdiklerini kaydeden Erden, "Bu konuda İYTE Rüzgar Enerjisi Meteorolojisi ve Çevresel Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iletişim kurduk. Bu sahanın rüzgar ölçümleri, buradaki oşinografik mühendislik çalışmaları ve daha sonra proje geliştirmenin ön safhalarıyla ilgili beraber bir işbirliği çalışması yürüteceğiz." dedi.

Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisinde, 2035 yılı için 5 bin megavat kurulu güç hedefine değinen Erden, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir enerji kaynak alanı olması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının takdiridir. Bizim çalışmalarımız onlara bilgi verecek şekilde yapılacağı için değerlendirilmesini de ümit ederiz ileride. Bu saha, hızlıca geliştirilmesi mümkün ve yatırıma uygun bir saha olarak tespit edilirse ülke menfaatleri ve enerji sektörünün hızlı gelişmesi için doğru nokta olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına arz edip onlarla paylaşmak isteriz."

Standart rüzgar ölçümlerinin, kurulumdan sonra en az iki yıl sürdüğünü ifade eden Erden, daha sonra detaylı mühendislik çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Erden, bölgede özel lazer tabanlı sistemler kullanılarak ölçüm yapılacağını vurgulayarak, "Uzak mesafeleri ve yükseklikleri ölçebilen sistemlerden bahsediyoruz. Rüzgar ölçüm direği ile 100-150 metreyi ölçebilirken lazer kullanan sistemler ile 250-300 metreye kadar çok kolay çıkıyorsunuz." diye konuştu.

"TÜRKİYE, AKDENİZ İÇİN RÜZGARIN BAŞKENTİ OLABİLECEK POTANSİYELE SAHİP"

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise işbirliği kapsamında İYTE olarak rüzgar ölçümü ve analizler gerçekleştireceklerini kaydederek, "Elde edeceğimiz veriler ve oluşturacağımız raporlarla da bu bölgenin doğru bir yatırım bölgesi olup olmadığıyla ilgili ortaya çok net bilimsel veriler koyacağız." ifadesini kullandı.

Baran, Türkiye'nin Akdeniz için rüzgarın başkenti olabilecek potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Her sene enerjiye milyarlarca dolar bütçe ayırdığımızı biliyoruz. Tam bağımsızlığın önemli argümanlarından bir tanesi de enerjide bağımsızlaşmak. İYTE olarak Türkiye'yi Akdeniz'in rüzgar başkenti kılmak adına çalışmalarımıza emin adımlarla devam ediyoruz. Rüzgar Enerjisi Meteorolojisi ve Çevresel Uygulama ve Araştırma Merkezi ve sahip olduğumuz nitelikli akademik kadrolarımızla Türkiye'nin rüzgarda bağımsızlaşması ekseninde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu kapsamda sanayi kuruluşlarımızı işbirliği yapmaya, test ve analizlerini bizlerle yapmaya davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Mersin rüzgar enerji

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