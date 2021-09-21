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Mersin Akdeniz'de 415 dairelik toplu konut projesinde çalışmalar başladı

21.09.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Akdeniz'de 415 dairelik toplu konut projesinde çalışmalar başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Barış Mahallesi'nde, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapılacak 415 konut için yıkım çalışmalarına başlandı.

TOKİ ve Akdeniz Belediyesinin mahalle sakinleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında iş makineleriyle eski evlerin yıkımı gerçekleştirildi.

Çalışmaları inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, gazetecilere, projenin ilk olarak geçen yıl Çay Mahallesi'nde başlatıldığını, 416 konutluk çalışmada dairelerin teslimine yıl sonunda başlanmasının planlandığını söyledi.

Barış Mahallesi'ndeki 415 konutluk çalışmada da vatandaşların yüzde 87'siyle arsa bazında anlaşıldığını kaydeden Gültak, tapu devirlerinde de yüzde 62'ye ulaşıldığını belirtti.

Gültak, anlaşılan vatandaşlara tapu devirlerinin ardından kira bedellerinin ödenmeye başlandığını ifade ederek, "Burada yaklaşık 415 konut olacak. Bunların bir kısmı 2+1, bir kısmı da 3+1 olarak inşa edilecek. 70 metrekareden 105 metrekareye kadar alanı olan dairelerden bahsediyoruz. 45 dükkan olacak. Cami, kreş, kültür merkezi gibi yaşam alanları olacak." dedi.

İlçede büyük bir değişimin yaşandığını anlatan Gültak, "Akdeniz'de artık değişim başladı. Umarım bu değişim tüm şehri kapsayacaktır. Bu alanda, modern bir şehircilik anlayışının her şeyini göreceksiniz. Yolların, caddelerin mevsimsel şartlara uygun olduğunu göreceksiniz. Otopark, park ve sportif alanlar, çocukların rahatlıkla oynayabileceği alanlar olacak. Burada çok güzel bir alan oluşacak. Bu da hem mahalleye hem Akdeniz'in marka değerinde artış sağlayacak." diye konuştu.

Gültak, Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi'ni ilçedeki farklı mahallerde de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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