Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Bilinçli İnternet Kullanımı Çalıştayı’ düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya ilişkilerini konu alan “Bilinçli İnternet Kullanımı Çalıştayı” düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yeni bir projeye başladı. Bu çerçevede, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların teknoloji kullanımı ve teknoloji bağımlılığını konu alan “Bilinçli İnternet Kullanımı Çalıştayı” düzenlendi. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin odak alındığı çalıştayda, internet kullanım bilinci, sosyal medya bağımlılığı, oyun bağımlılığı, ortalama internet kullanım süreleri hakkında katılımcılar bilgilendirilirken, teknoloji çağındaki öğrencilerin bilgiye ulaşmasının kolay olduğu kadar, dijital dünyadaki tehlikelere de bir o kadar açık oldukları vurgulandı.

“Çocuklarımızı dijital çağa göre evirmemiz lazım”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mikail Eren, çalıştayda yaptığı konuşmada, teknoloji çağında çocukların bilinçli bir kullanıcı olabilmeleri için eğitimcilerin, ebeveynlerin ve uzmanların bu konuda üstüne düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğini söyledi. Eren, “Artık dijital çağdan bahsediyoruz. Dijital çağdan kaçamayız, çocuklarımızı dijital çağa göre evirmemiz lazım. Bu konuda sorumluluk anne, babalara öğretmenlere, eğitimcilere, hepimize düşmektedir” dedi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila ise yerel yönetimlerin dijital teknolojiyi bilinçli kullanmasının öneminin farkında olduğunu ve çalıştay sonrasında da düzenli olarak programlar yapılacağını belirtti. Kurumların ve yerel yönetimlerin teknolojiyi kullanma konusunda çocukları, aileleri ve eğitmenleri bilinçlendirme çabası içinde olduğunu da söyleyen Atila, bu konuda çocuklara planlı yaklaşımlar ile katkı sağlanacağını da vurguladı.