Mersin Büyükşehir Belediyesi, sel tehdidine karşı teyakkuza geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aşırı yağış ve sel uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçerek önlem aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Kriz Masası, olası bir afet durumunda olaylara anında müdahale edebilmek ve her türlü ihbarı değerlendirmek için teyakkuzda bekliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Mersin genelinde beklenen çok kuvvetli ve yer yer sağanak yağışlar, sel ve su baskınları uyarısı üzerine tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Açıklamaya göre, MESKİ ekipleri, olaylara hızlı bir şekilde müdahalede bulunmak için bekleyecek. Ayrıca, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Kriz Masası, olası bir afet durumunda olaylara anında müdahale edebilmek ve her türlü ihbarı değerlendirmek için teyakkuzda bekliyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Kriz Masası koordinesinde görev alacak ekipler, olası bir tehlike anında hazır bekleyerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için harekete geçecek. 13 grup amirliği ve 17 istasyonda görev alan itfaiye personeli, gelen ihbarlar karşısında hızla organize olacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev alan 316 personel ise bütün ana caddelerde mazgal kontrolü ve tıkanıklıkları önlemek için yaprak ve çeşitli atıkların temizliğini yapıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de gerekli ekipman ve araçlarıyla birlikte olası bir afet durumuna karşı zarar boyutunu en aza indirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

MESKİ ise sahada hazır bekleyen acil durum ekipleri ile şehrin dört bir yanında olaylara müdahale edecek. Ekipler, ızgara, kanal temizliği, yağmursuyu şebeke çalışmaları yaparak vatandaşların evleri ve iş yerleriyle araç trafiğini etkileyecek yağmursuyu birikintilerinin yaşanmaması için çalışmalar yürütecek.

Vatandaşlar, Alo 185 çağrı hattı ile Büyükşehir’e ulaşabilecek

Kriz Masası koordinesinde çalışan ekipler, gelen her türlü ihbarı değerlendiriyor. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Alo 185 Çağrı hattı ve 0324 185 00 00 numaralı whatsapp hattından talep ve şikayetlerini iletebilecek.