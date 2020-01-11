Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı. Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye’de bu belgeyi alan ilk belediye, dünyada da ikinci kurum olduğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 2012 yılında yayınlanan ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sisteminde, işletmeler ile kurumların yol ve trafik güvenliğine yönelik risklerin ortaya çıkarılması ile yönetilmesi konusunda önemli bir standart olan

‘ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Ekim 2019’da dış tetkikler gerçekleştirildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 22-24 Ekim 2019 tarihleri arasında ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi dış tetkiki gerçekleştirildi. Türk Standartları Enstitüsü’nden gelen tetkik heyeti, ilgili birimlerle görüşerek, detaylı incelemelerde bulundu. Saha tetkiki sonucunda Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi olan ilk belediye olmakla birlikte, dünyada ise Bakü’de SOCAR kurumundan sonra 2’nci kurum oldu.

ISO tarafından 2012 yılında yayınlanan ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standardının, işletmeler ile kurumların yol ve trafik güvenliğine yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve yönetilmesi konusunda önemli bir standart olduğu belirtildi. Bu sistemin amaçları arasında, kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması, iş ve işgücü kaybının azaltılması, hizmette yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi, kaza sonucu hizmet ve ürün kaybının önlenmesi ve araç verimliliğinin sağlanması da yer alıyor.