YURTHABER
  4. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ISO 39001 belgesini alan ilk kurum oldu

MERSİN HABERLERİ  | 11.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı. Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye’de bu belgeyi alan ilk belediye, dünyada da ikinci kurum olduğu bildirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 2012 yılında yayınlanan ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sisteminde, işletmeler ile kurumların yol ve trafik güvenliğine yönelik risklerin ortaya çıkarılması ile yönetilmesi konusunda önemli bir standart olan
‘ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Ekim 2019’da dış tetkikler gerçekleştirildi
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 22-24 Ekim 2019 tarihleri arasında ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi dış tetkiki gerçekleştirildi. Türk Standartları Enstitüsü’nden gelen tetkik heyeti, ilgili birimlerle görüşerek, detaylı incelemelerde bulundu. Saha tetkiki sonucunda Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi olan ilk belediye olmakla birlikte, dünyada ise Bakü’de SOCAR kurumundan sonra 2’nci kurum oldu.
ISO tarafından 2012 yılında yayınlanan ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi standardının, işletmeler ile kurumların yol ve trafik güvenliğine yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve yönetilmesi konusunda önemli bir standart olduğu belirtildi. Bu sistemin amaçları arasında, kaza kaynaklı ölüm ve yaralanmaların azaltılması, iş ve işgücü kaybının azaltılması, hizmette yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi, kaza sonucu hizmet ve ürün kaybının önlenmesi ve araç verimliliğinin sağlanması da yer alıyor.

Sistem ile birlikte birçok önemli çalışma yapılacak
TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında ayrıca, Ulaşım Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönergesinde yer alan, yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollarda trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak, sinyalizasyon şebekesini trafik akışını sürekli kılacak şekilde düzenlemek, elektronik denetleme ve kontrol ile benzeri denetleme sistemlerinin gerektiği gibi çalışmasını temin etmek, akıllı kavşak sistemini kurmak, trafik kontrol yönetim sistemi merkezinin kurulmasına yönelik çalışmalar yapmak ile trafik güvenliği ana planı ve trafik akış programını yapmak ve yaptırmak yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Ressam Kırdı, 69’uncu kişisel sergisini MTSO’da açtıRessam Kırdı, 69’uncu kişisel sergisini MTSO’da açtı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Bilinçli İnternet Kullanımı Çalıştayı’ düzenlediMersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Bilinçli İnternet Kullanımı Çalıştayı’ düzenledi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Yakıtı bitince çaldıkları terk ettiler, yakalanmaktan kurtulamadılar

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

Kar temizleme çalışmalrını yerinde incelediler

Mersin Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:47
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Cumartesi

Aktaş Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Mineral Eczanesi
Merkez
Özgün Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kıbrıs İlkokulu’nda ’Türk malları’ etkinliği

Kıbrıs İlkokulu’nda ’Türk malları’ etkinliği

Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Merkez Atıksu Terfi Pompa İstasyonu’ndaki sorun kısa sürede çözüldü

Merkez Atıksu Terfi Pompa İstasyonu’ndaki sorun kısa sürede çözüldü

Başkan Tollu’dan Polislere ’powerbank’

Başkan Tollu’dan Polislere ’powerbank’

Fetö Soruşturması Yapan Savcı Fetö'den Tutuklandı

Fetö Soruşturması Yapan Savcı Fetö'den Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.