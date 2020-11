Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticiye 60 bin zeytin fidanı dağıtacak

“Üretip, teknoloji kullanmalıyız, ürettiklerimizi yurt dışına satmalıyız”

Zeytinin Türkiye için önemli olduğunu, zeytinyağı üretiminde Türkiye’nin dünyada 5’inci sırada bulunduğunu anlatan Seçer, “Bizim ihracat yapmamız lazım. Bu ülkeye döviz girmezse, cari açık her zaman sorun olarak kalırsa bizim gelişmiş ülkeler liginde oynamamız mümkün değil. Biz üretmeliyiz, teknolojiyi kullanmalıyız, ürettiklerimizi yurtdışına satmalıyız. Dünyanın her yerine biz Türk ürünlerini satmak, tanıtmak zorundayız. Zeytinyağı da böyle bir şey. Eğer siz zeytinyağında dünyada 3’üncü bir ülkeyseniz sizin zeytinyağınızın dünyanın her yerine gitmesi lazım” dedi.

11 ilçedeki zeytin fidanı dağıtımının 51 binini Gemlik, 9 bin 120’sini ise Sarıulak zeytin fidanının oluşturduğunu anlatan Seçer, “Toplamda 60 bin 120 adet fidan dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki yıllarda zeytin fidanı dağıtımına ara vereceğiz. Bölgenin bu noktada doyum noktasına ulaştığını düşünüyoruz. Ama yeni çeşit meyve fidanlarını memleketimizde dağıtıp üretimini sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Demir, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerinden sonra zeytin üretiminde 2. sırada yer almasına rağmen, zeytin tarımının hak ettiği değeri göremediğini belirterek, “Zeytin tarımında da günü kurtarmaya dönük değil, uzun vadeli ve gerçekçi yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Zeytin tarımı da maalesef ülkemizde ciddi bir tehdit altında. Bizlere, çiftçilerimize sosyal belediyecilik anlamında bu zeytin fidanı dağıtım töreninde olduğu gibi ve bunun gibi projelerde destek veren, ziraat mühendisi kimliği ile üreticinin her zaman yanında olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ekibine teşekkürlerimi iletirim” diye konuştu.

Akdam Mahallesi Muhtarı Yonca Kalınlı ise “Kadına, kadın üreticilere ve kadın kooperatiflerine desteklerinden dolayı başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyesine bugüne kadar mahalleme yaptıkları hizmetlerden dolayı ayrıca teşekkürler” dedi.