Mersin Büyükşehir Belediyesinden çocuklara ‘Taş Boyama Atölyesi’

“Çocuklarımızın psikomotor becerilerini, el ve göz koordinasyonlarını desteklemeyi amaçlıyoruz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kumsal Gülten Ölçer, ailelerin Etkinlik Merkezindeki faaliyetlerden memnun kaldığını ve düzenli olarak faaliyetleri takip ettiklerini belirterek, “Taş boyama atölyesinde çocuklarımızın psikomotor becerilerini, el ve göz koordinasyonlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. 4 yaş ve üstünü aldığımız için hayal güçlerindeki canlı ya da cansız figürleri taşların üstüne yapmalarını istiyoruz. Sanatsal bir ürün çıkardıklarında çocukların kendilerine olan özgüvenleri daha çok artıyor ve sanata yönelik çalışmalar yapmak istiyorlar. Aileler de Etkinlik Merkezimizden memnun kalıp, sürekli diğer atölyelerinize getiriyorlar” dedi.

“Hayalimden figürler çiziyorum”

Düzenli olarak etkinliklere katılan Ela Karataş, “3’üncü sınıfa gidiyorum. Taş boyaması yapıyorum. Hayalimden figürler çiziyorum. Deniz kenarındayız, mutluyum. Survivor parkı var. Burada iyi arkadaşlarım var, eğleniyorum” diye konuştu.

“Çok eğleniyorum. Burada her şey var”

8 yaşındaki Sezin Erce ise “Taş boyaması yapıyorum. Çok eğleniyorum. Burada her şey var. Resim çiziyorum, istediğim her resmi çiziyorum” ifadelerini kullandı.