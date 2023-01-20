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Mersin Büyükşehir Belediyesinden rehberlik hizmeti

20.01.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yaşar Bayboğan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi bünyesinde ki çocukların ebeveynlerine yönelik olarak bilgilendirme ve rehberlik çalışması gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden rehberlik hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi’nden faydalanan miniklerin ebeveynlerine yönelik “paylaşım çemberi” çalışması uygulandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, Aile ve Çocuk Şube Müdür Vekili Bircan Kumru ve eğitmenler tarafından yerine getirilen çalışmada, atölyede uygulanan faaliyetler, ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar anlatılıp, belediyenin diğer sosyal çalışmalarıyla ilgili olarak da bilgi sunumu yapıldı.

Kurs merkezinden faydalanan ara sınıf öğrenci velilerine yönelik olarak da “Kardeş kıskançlığı nedir, nasıl gelişir? Çocuklarda inatçılık ve ebeveyn tutumu” konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Rehber öğretmen İpek Ay İlker tarafından gerçekleştirilen sunuma eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezinden faydalanan öğrencilerin velilerinin yanı sıra Kadın ve Çocuk Atölyesi’nden faydalanan miniklerin ebeveynleri de katıldı. Dinamik şekilde gerçekleştirilen rehberlik hizmet çalışmasında velilerden gelen sorular da tek tek yanıtlandı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, “Yenice’deki çocuk atölyemizde ailelerle bir paylaşım çemberi düzenledik. Bu paylaşım çemberinde çocuklarına dair geri dönütleri ailelerimizden dinledik. Bizim de onlara ufak tavsiyelerimiz vardı. Ailelerimizin buradaki coşkusu ve mutluluğu görülmeye değerdi. Atölyemiz ilk başladığı günden itibaren çocuklarımızda gözlemledikleri gelişmelerden bahsettiler. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve takip etmeye devam edeceğiz” dedi.
Velilerden Sinem Çelik ise “Belediyemizin bu fırsatı ayağımıza kadar geldiği için çok memnunuz. Kızımda büyük bir gelişme oldu. Önceden böyle bir imkanımız yoktu. Böyle bir durum için şehir merkezine gitmemiz gerekiyordu. Belediyemiz bize bu imkanı sağladığı için çok memnunuz” ifadelerini kullandı.


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