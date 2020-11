Mersin Büyükşehir Belediyesinden sokak hayvanlarına 18 ayda 162 bin kilo mama

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokak hayvanları için 18 ayda yaklaşık 162 bin kilo mama dağıtımında bulundu. Pandemi sürecinde de sahipsiz dostları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde bakım ve beslemesi sağlanan canlardan 3 bin 881’ine sıcak yuva buldu. Bakımevinin tam donanımlı ameliyathanelerinde son 18 ayda 2 bin 483 kazalı sokak hayvanı tedavi edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ekipler, 1 Nisan 2019’dan bu yana yaklaşık 162 bin kilo mama ile sahipsiz canlara can oldu. Kedi ve köpek besleme noktalarında hayvanseverlerle de işbirliği içinde çalışmalarını sürdüren ekipler, yemek işletmelerinin kapalı olduğu salgın döneminde mama kaynakları kısıtlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde bakım ve beslenmesi sağlanan canlardan 3 bin 881’ine de sıcak yuva buldu. Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde her gün yeni bir hayvanın hayatı kurtarılırken, gerçekleştirilen zorlu ameliyatlarla da yürüme ihtimali zayıf hayvanların yeniden ayağa kalkması sağlanıyor. Belediyenin veteriner hekimleri, kazalar nedeniyle bakımevine gelen yaralı hayvanların hasar görmüş uzuvlarını kesmek yerine zorlu cerrahi operasyonlarla kurtarıyor. Tam donanımlı ameliyathanelerde bugüne kadar 2 bin 483 kazalı sokak hayvanı tedavi edilirken, 17 bin 727 can dost ise muayene edildi. Bakımevine getirilen toplam 9 bin 468 kedi ve köpek kısırlaştırıldı. Bazı canlar sahiplendirilirken, bazıları da ömür boyu bakımevinin misafiri oluyor.