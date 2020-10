Mersin Büyükşehir Belediyesinden üreticilere 3 bin 250 avokado fidanı

“Mersin Büyükşehir olarak desteklerimiz devam ediyor”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde tarımın her alanında desteklerin devam ettiğini ifade ederek, “Meyvecilik yapanlardan tarla ziraatı yapanlara, hayvancılığın her kolunda Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimiz devam ediyor. Bugün burada avokado fidanı dağıttık. Bu yıl Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden almış olduğumuz 3 bin 250 fideyi Erdemli, Bozyazı, Anamur ve Aydıncık ilçelerimizde değişik mahallelerimizdeki 206 vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden aldığımız fidanların yüzde 50’sini vatandaşımızdan alıyoruz. Anamur’da mevcut muz, çilek üretimi devam etmesine rağmen daha fazla katma değeri olan alternatif tarım ürünlerinin de yetişmesi açısından sürdürdüğümüz projeyle 5 yılın sonunda 1 dekarlık alanda avokado üretimi yapan üreticilerimiz yaklaşık 1 tonun üzerinde ürün elde edecekler. Yıllık 16 bin gelirleri olacak” dedi.

Tarsus Karası, nergis soğanı ve lavanta fidesi dağıtımlarını da hatırlatan Gökçek, “Kasım ayında zeytin ve diğer fidanlarımızın dağıtımlarına devam edeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her alanında üreticilerimizin ve kırsal mahallerimizin yanındayız” diye konuştu.