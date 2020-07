Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin konserleri kente yayılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği sosyal mesafeli konserleri sürdürüyor. Büyükşehir, daha fazla Mersinliye ulaşmak için konser noktalarını artırdı. Yenişehir, Tarsus ve Erdemli’de belirlenen konser noktalarından ezgiler yükseldi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde her hafta cuma ve cumartesi akşamları gerçekleştirilen konserler Yenişehir, Tarsus ve Erdemli’deki belirlenen noktalarda izleyenlerine keyif dolu dakikalar yaşatırken, konser keyfini yaşayan Mersinli sayısı her hafta artıyor. Büyükşehir, konser etkinliklerinde çocukları da unutmuyor ve aileler konserle eğlenirken, çocuklar da eğitmenler eşliğinde müzikli, danslı oyunlarla eğleniyor. Büyükşehir, her hafta cuma ve cumartesi günleri Kültür Park içerisindeki amfi tiyatroda gerçekleştirdiği konserlerine bu hafta yeni noktalar ekledi. Cuma günü Amfi tiyatroyu Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği sanatçılarının seslendirdiği eserler doldururken, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi’nin kent orkestrası yerini aldı. Kimi Mersinli konser alanından, kimiyse çimlerde oturarak şarkılara eşlik etti. Sahilin yakamoz manzarasına karışan notalar dinleyenlerden tam not aldı. Büyükşehir bünyesinde performanslarını sergileyen halk dansları ve modern dans ekibinin performansı ise göz doldurdu.

Büyükşehir etkinliklerin ikinci günü olan cumartesi gününü de dopdolu bir program ile karşıladı. Erdemli ilçesinin Tömük Mahallesi’nde Doğan Aquapark sitesi önünde 90’ların ve zamanın popüler şarkılarını seslendiren Büyükşehir Belediyesi kent orkestrası sanatçıları, dinleyenlerine müzik dolu bir akşam yaşattı. Tarsus ilçesi Atatürk Parkı Rasim Dokur Bacası Alanı’nda düzenlenen konserde Grup Yazı Tura sahne alarak özellikle gençlerin keyifle dinlediği şarkıları seslendirirken, Yenişehir ilçesi, Kültür Park içerisinde bulunan Amfi Tiyatro’dan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk sanat müziği sanatçılarının nağmeleri yükseldi. Eş zamanlı konserlerin bir diğeri de Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen Haluk Şaş&Klikya Band konseri oldu. Solist Haluk Şaş ve grubu Akdeniz akşamının yakamozu eşliğinde geçmişin ve günümüzün sevilen parçalarını seslendirdi. Konser aralarında sahneye çıkan D&S Dans Akademisi öğrencilerinin sergilediği zumba performansına izleyenler de eşlik etti.

Kendisi de müzisyen olan Osman Avcı, arkadaşlarıyla birlikte müzik ziyafetine katıldı. Konserle ilgili düşüncelerini ifade eden Avcı, “Böyle etkinliklerin kesinlikle devam etmesini istiyorum. Mersin gizli saklı kalmış bir kentimiz. Bu tarz organizasyonlar devam ettiği sürece biz Mersin’e daha fazla aşık olacağız. Herkesin Mersin’in güzelliklerini görmesini temenni ediyorum” dedi.

3 aydır evden çıkmadığını dile getiren Duygu Erkan ise “Yakamoz eşliğinde harika bir konser dinliyoruz. Zumba gösterisi de başarılıydı, hareketlendik. Güzel oldu. Bizi böyle etkinliklerle buluşturduğu için Belediye Başkanımız’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Ailecek konser alanına gelen ve keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Hüseyin Sağlık da “Büyükşehir’in bu tür etkinlikleri hoşumuza gidiyor. Sahil güzel, pandemi süreci bizi biraz sıktı ama yakamoz eşliğinde bu etkinlik hoşumuza gitti, ailecek geldik” ifadelerini kullandı.