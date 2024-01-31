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Mersin Büyükşehir ekiplerinin kar nöbeti sürüyor

İHA İHA
31.01.2024 15:43 | Son Güncelleme:
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Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışları dolayısıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yollarda ulaşımın aksamaması için canla başla çalışıyor.

Mersin Büyükşehir ekiplerinin kar nöbeti sürüyor

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan karla mücadele ekipleri, gece boyu süren yağışın yolları kapamaması için kar küreme çalışması yaptı. Yağışın fazla olacağı noktalar için önceden konuşlanan ve teyakkuz halinde olan ekipler, yağış başladığı andan itibaren çalışmalara başladı. Ekipler, ana arterler, görev, yetki ve sorumluluk alanındaki kırsal mahallelerdeki yollarda kar küreme, tuzlama, biriken karları temizleme çalışması yürütmeye devam ediyor. Greyder, kazıyıcı, yükleyici, kar küreme ve tuzlama aracı ile çalışan ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan ’Teksin’ uygulaması aracılığıyla gelen talepleri de dikkate alarak anında müdahale etme noktasında hızlı bir çalışma yürütüyor. Ulaşıma kapalı olan yollara girerek mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişen ekipler, gece ve gündüz vardiyası olmak üzere 7/24 esasına göre çalışıyor.

Karla mücadele ekipleri bu kapsamda ilçelerde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışan ekipler; kar küreme, tuzlama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, ana arterler ve kırsal mahallelerdeki yollarda küreme, tuzlama ve biriken karları temizleme faaliyetlerine titizlikle devam ediyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerden gelen ihbarlara da kısa sürede yanıt vererek, ivedilikle müdahale ediyor. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından Erdemli ilçesi Sorgun Mahallesi Koçakpınarı mevkiinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yine ihbar üzerine Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi’nde yolda kalan bir vatandaş daha kurtarıldı.

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