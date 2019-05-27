Mersin'de korkunç olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Olay, ilçe merkezindeki 82 Evler Mahallesi 3149 Sokak üzerinde meydana geldi.
Hikmet S. ile Suriye uyruklu Faysal Almarati arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Faysal Almarati, boğazı bıçakla kesilerek ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Faysal Almarati'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Hikmet S.'yi yakalayıp, gözalktına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzeri Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(DHA)
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