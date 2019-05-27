Mynet Trend

Mersin'de korkunç olay! Sokak ortasında boğazını kesti

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

Dehşete düşüren olay Mersin'de yaşandı. Tarsus ilçesinde Hikmet S., kavga ettiği Suriye uyruklu Faysal Almarati'yi (38) yol ortasında boğazını bıçakla keserek öldürdü. Hikmet S., gözaltına alındı.

Mersin'de korkunç olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Olay, ilçe merkezindeki 82 Evler Mahallesi 3149 Sokak üzerinde meydana geldi.

Hikmet S. ile Suriye uyruklu Faysal Almarati arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Faysal Almarati, boğazı bıçakla kesilerek ağır yaralandı.

1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Faysal Almarati'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mersin'de korkunç olay! Sokak ortasında boğazını kesti 1

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli Hikmet S.'yi yakalayıp, gözalktına aldı. Şüpheli sorgulanmak üzeri Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!6 yıl önce vefat eden babasının heykeliyle yaşıyor!
10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü!10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü!
Annesini vahşice öldürmüştü! "İstediğimiz gibi davranmazdı"Annesini vahşice öldürmüştü! "İstediğimiz gibi davranmazdı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin boğazını kesti kavga bıçak

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya panikte! Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

Dünya panikte! Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
vahşet...
bizim kendi pisliklerimiz bize yetip atrarken birde suriyeli pislikler çıktı
ÜLKECE ORTADOGU ÜLKESİ YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ 17 YIL ÖNCEKİ TÜRKİYEDE HUZUR VARDI BEEE
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü, babası yıkıldı

10 yaşındaki Gökalp kalp krizinden öldü!

Annesini 40 yerinden bıçaklamıştı! "İstediğimiz gibi davranmazdı"

Annesini vahşice öldürmüştü! "İstediğimiz gibi davranmazdı"

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

İstanbul'da dehşet anları! Ekmek bıçağıyla etrafa saldırdı

İstanbul'da dehşet anları! Ekmek bıçağıyla etrafa saldırdı

Gaziosmanpaşa'da yol kavgsı! Tek yumrukla yere yığıldı

Gaziosmanpaşa'da yol kavgsı! Tek yumrukla yere yığıldı

Kepçeyle define arayan 7 kişi suçüstü yakalandı!

Kepçeyle define arayan 7 kişi suçüstü yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.