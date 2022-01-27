Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Basses Konseri" verecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "3 Basses Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser 29 Ocak Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

"3 Basses Konseri"nde, farklı illerin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Tuncay Kurtoğlu, Teyfik Rodos ve Zafer Erdaş sahne alacak.



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