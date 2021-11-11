Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Amadeus"u sanatseverlerle buluşturacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Amadeus" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Mozart'ın hayatından kesitler sunan eserin gösterimi, 13 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Müzik düzenlemeleri Kaha Tsabadze, Zurab Nadareihvili ve Özgen Ziya Arman'a ait eserin orkestra şefliğini Murat Kodallı yapacak.

Koreografisi, hayatını kaybeden Nugzar Magalashvili'ye ait eseri, Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir sahneye taşıyacak.

Eserin başlıca rollerini Burak Serkan Cebeci, Yukıko Ito, Ozan Demirbaş, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Önder Acar, Tarkan Günal ve Serin Saybaşılı paylaşacak.



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