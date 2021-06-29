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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Gala Bale" seçkisini sahneleyecek

29.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Gala Bale" seçkisini sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), balenin önemli eserlerinden oluşan "Gala Bale" seçkisini, sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen etkinlik, 3 Temmuz saat 20.30'da, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Daha önce sahnelenen ve izleyicilerin büyük ilgisini çeken "Kuğu Gölü, Don Kişot, Talisman, Hamlet, La Bayadere, Tango's, Amor Stella's ve Bahçesaray" eserlerinin en özel bölümlerinden oluşturulan "Gala Bale" seçkisinde, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin solistleri sahne alacak.

Mehmet Balkan tarafından sahnelenecek eserin yönetmen yardımcılığını MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer, orkestra şefliğini ise Hakan Kalkan üstlenecek.

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