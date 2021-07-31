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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operacapella" konserini orman yangınları nedeniyle erteledi

31.07.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Operacapella" konserini orman yangınları nedeniyle erteledi

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), bugün saat 20.30'da sahnelenmesi planlanan "Operacapella" konserinin, orman yangınları nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

MDOB'tan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde yaşanan hazin yangınlar sebebiyle bugün saat 20.30'da MDOB Müdürlüğü tarafından Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşecek 'Operacapella' etkinliği ertelenmiştir." denildi.

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