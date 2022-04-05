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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak

05.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Zeynep Ergüven'e ait müzikli çocuk oyunu, 7 Nisan perşembe saat 10.30'da Mersin Kültür Merkezi'nde çocukların beğenisine sunulacak.

Süleyman Tekin'in yöneteceği eserin müziklerini Murat Cem Orhan, koreografisini Berna Turhan İleri yürütecek.

Eserin başlıca rollerini, Başak Yıldız (Zeytin), Ercüment Şirin (Tombiş), Ayşin Alev Lal (Fırıldak), Cumhur İbili (Karabaş), Pınar Duygu Çınar (Kırmızı Başlıklı Kız), Erdem Levent Yetkin (Kurt), Ayşegül Devrim Dinçer (Soprano Horoz) ve Elif Örünk Alpay (Büyücü) paylaşacak.

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