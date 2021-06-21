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Mersin Devlet Opera ve Balesi, seyircisiyle buluşacağı gala konserinin hazırlıklarını tamamladı

21.06.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer: - "Çok heyecanlıyız. Uzun süredir seyircilerimizden ayrıydık. Normalleşmeyle beraber etkinliklerimizi bütün kurallara uyarak açık havada gerçekleştireceğiz"

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun aradan sonra yeniden sanatseverlerle buluşacağı gala konserinin son provasını yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yarın saat 20.30'da Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenecek konserin provası, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Provada sahne alan solistlere, şefliğini Murat Cem Orhan'ın yaptığı orkestra eşlik etti.

MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sahnelerden uzak kaldıklarını belirterek, "Çok heyecanlıyız. Uzun süredir seyircilerimizden ayrıydık. Normalleşmeyle beraber, etkinliklerimizi bütün kurallara uyarak açık havada gerçekleştireceğiz." dedi.

Kentin tarihi yerlerinde de etkinlik düzenlemek için çalışma yaptıklarını ifade eden Biçer, "Uluslararası arenada isim yapmış solistlerimizle beraber, yarın gelecek seyircilerimiz için çok güzel bir program hazırladık. Açık havada seyircilerle buluşmaya devam edeceğiz. Daha çok halkın gelebileceği amfi tiyatrolar gibi yerlere yöneliyoruz ancak bölgemiz de tarihsel açıdan çok önemli bir yer. Ören yerlerinde de konser yapmak için programlarımız var." diye konuştu.

Galada MDOB sanatçıları Simge Büyükedes, Sevinç Demirağ, Hale Soner Kekeç, Asude Karayavuz, Bülent Bezdüz, Faik Mansuroğlu ve Hasan Berk, orkestra eşliğinde dünyaca ünlü bestecilerin aryalarından örnekleri seslendirilecek.

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