Mersin Devlet Opera ve Balesi verdiği konserle Atatürk'ü andı

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü dolayısıyla konser verdi.

Akdeniz Belediyesi iş birliğiyle Çamlıbel'de açık havada ücretsiz gerçekleştirilen konserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan üstlendi.

MDOB orkestrası ve kadın korosu ile Selva Erdener (soprano), Ezgi Karakaya (mezzo soprano), Bülent Bezdüz (tenor) solist olarak sahne aldığı konserde, Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi.

Kanun sanatçısı Hakan Güngör'ün de eşlik ettiği konserde, bestesi Turgay Erdener'e ait Afife Balesi'nden seçmeler, düzenlemesi Turgay Erdener'e ait "Çalın Davulları", "Bülbülüm", "Yarim Senden Ayrılalı" ve "Çarşambayı Sel Aldı" eserleri ile düzenlemesi Serdar Yalçın'a ait "Neredesin Sen" eseri seslendirildi.

Atatürk'ün en sevdiği Giacomo Puccini'nin "E Lucevan le stelle" aryasının da yer aldığı konserde sosyal mesafe kuralına göre oturuldu, hijyen ve maske koşullarına dikkat edildi.

