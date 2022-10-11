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Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezon açılışını gala konseri ile yapacak

11.10.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Devlet Opera ve Balesi yeni sezon açılışını gala konseri ile yapacak

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) yeni sezon açılışını gala konseri ile gerçekleştirecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser 13 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Orkestra şefliğini Rustam Rahmedov'un yapacağı konserde, MDOB orkestrasına solistler Şebnem Ağrıdağ Kışlalı, Nihan Çetin Aydın, Bülent Bezdüz, Murat Güney ve Zafer Erdaş eşlik edecek.

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