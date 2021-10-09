Mersin Karaduvar Balık Festivali başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Karaduvar Balık Festivali'nde vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Belediyesi iş birliğinde Karaduvar Mahallesi'nde yapılan festivalde, ızgarada pişirilen balıklar, ekmek arasına konularak katılımcılara servis edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ızgaranın başına geçerek, vatandaşlara balık ekmek dağıttı.

Gültak, gazetecilere, Karaduvar'ın, Türkiye'nin en önemli balıkçı kasabalarından biri olduğunu belirterek, "Burası, tüm balıkların çıktığı, karides, yengeç ve ahtapot gibi deniz ürünlerinin yetiştiği bir bölge. Bir veya iki sene içerisinde Karaduvar Balık Festivali, Türkiye ve uluslararası çapta takip edilen bir festival haline gelecek." dedi

Festivale ilgiden memnun olduklarını anlatan Gültak, etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocuklar için palyaço gösterileri ile çeşitli oyunların düzenlendiği festivalde, kadınlar da el emeğiyle yaptıkları ürünleri sergiledi.

Vatandaşlara toplamda 7 ton balığın servis edilmesinin planlandığı festival, yarın sona erecek.

