Mersin kent merkezinin trafik sorunu yeniden ele alınıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kent merkezinin canlandırılması ve kangren haline gelen trafik sorununun çözülmesi için yeni projelerin hayata geçirileceği bildirildi.

Bu kapsamda, Mersin Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği Toplantı Salonunda Mersin esnafını temsil eden birçok oda başkanının katılımıyla toplantı düzenlendi.

Mersin çarşısı yeniden cazibe merkezi haline gelecek

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, Başkan Danışmanı Ertan Liman, esnaf oda başkanları ve ilgili daire başkanları katıldı.

Halk arasında yaygın olarak ’Eski Mersin’ adıyla bilinen, kuzeyine İstiklal Caddesi, güneyine İsmet İnönü Bulvarı, batısına Sakarya Caddesi, doğusuna ise Liman Kavşağını alan bölge için kapsamlı bir proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, trafik ve yaya yollarında yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi amaçlıyor. Projeye göre, İstiklal Caddesi’nin tek şeride indirilmesi, bağlantı yollarının sağlanması ve birçok ara sokağın trafiğe kapatılarak yaya önceliğinin sağlanması planlanıyor. Ayrıca yeni otopark alanları ve bisiklet yolu uygulamalarının da dahil edildiği proje hayata geçirildiğinde, Mersin Çarşısı açık alışveriş merkezi görünümüne kavuşacak.

Proje ile kentin trafiği yeniden ele alınıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesine kazandırdığı Türkiye’nin ilk ulaşım mühendisleri olma özelliğine sahip, işinde uzman ekip tarafından hazırlanan projede, fizibilite çalışmaları yapılarak bölgedeki mevcut yaya yolları, otopark sayıları ve sirkülasyon gibi birçok etken ele alındı. Mesai saatlerindeki trafik yoğunluğu, vatandaşların ihtiyaçları ve kent estetiği göz önünde tutularak hazırlanan projenin, Mersin’e uzun vadede soluk aldırması ve bölgenin eski cazibesine yeniden kavuşması amaçlanıyor.

“Esnafımız iş yapamaz konuma geldi”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Tok, toplantıda proje ile kısa vadede çözümler üretmek yerine Mersin’in uzun vadede sorunlarını ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi. Bölgedeki mevcut sorunlara değinen Tok, esnafı yakından ilgilendirecek projeye fikir önerileri almak için Mersin esnafına başvurduklarını, ortak akılla Mersin’i dünya kentlerinden birisi haline getirmek istediklerini vurguladı. Tok, “İstiklal Caddesi, Bit Pazarı ve Yoğurt Pazarının bulunduğu bölgelerin şu anki durumuyla ilgili ciddi bir sorun var. Hem ciddi bir trafik problemi var hem de alışveriş yapması gereken insanların oraya gelemediğini görüyoruz. Bundan dolayı esnafımız iş yapamaz konuma geldi. Bu bilgiler bize daha önce gelmişti. Sorun, Özgür Çocuk Parkı ile Liman Kavşağı-İstasyon arası İstiklal Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kalan yerdeki mevcut durum. Yani eski Mersin Çarşısı denilen bölge” dedi.

“Bizim için esas olan yaya”

Mevcut durumu göz önünde tutarak ve kimsenin mağdur olmamasını dikkate alarak yaya öncelikli bir proje geliştirdiklerini ifade eden Tok, “Ara sokaklar var, sokaklar dar. Bu sokaklar dar olduğu için tek yön uygulamaları yok, yayalaştırma projesi yok. Biz mühendis arkadaşlarımızla orada park etmiş araçları saydırdık. Tam 376 tane araç park ediyor. Yüzde 90’ı orada iş yapan esnafımızın araçları. Oraya vatandaşın gelmesi gerekiyor. Arz ettiğimiz bölgede 11 tane özel otopark var. 12 tane taksi durağımız var. Bunlar da baz alınarak bir çalışma yaptık. Ama öncelikle bu sorunun çözümü için sorun belli, vatandaşımız oraya gelmiyor. Ne yapabiliriz de oraya vatandaşın gelmesini sağlayabiliriz? Yaya veya araçla. Ama bizim için esas olan yaya” ifadelerini kullandı.

Tok, ayrıca Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi önündeki alana yapılacak olan kent meydanı ve altına 400 araç kapasiteli otoparkın ve parkomat uygulamasının da kısa zaman içerisinde hayata geçeceğini söyledi.

