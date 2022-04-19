Mersin Limanı'nda kokain ele geçirilmesiyle ilgili bir zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, muz yüklü konteynerde 258 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 16 Nisan'da gözaltına alınan H.Ö, M.T. ve L.T'nin ardından zanlı A.M. de yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ö. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ekvador'dan temin edilen uyuşturucunun taşındığı Danimarka bandralı gemiyi takibe almış, gemiden Mersin Limanı'na indirilen muz yüklü konteynerde 258 kilogram kokain ele geçirilmişti.
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