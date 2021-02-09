YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

09.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Mersin, Gaziantep ve Yozgat'ta fuhuş yaptırdığı ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için 57 ekip ve 124 personelin katılımıyla 25 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, adreslerde ele geçirilen pompalı tüfek ile dijital materyallere el konuldu.

Ekipler, soruşturma kapsamında aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 31 mağdur kadının da ifadelerine başvurdu.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:09
Sabah
07:29
Öğle
13:01
İkindi
15:56
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Mersin Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Pınar Eczanesi
Akdeniz
Pınar Eczanesi
Akdeniz
Pınar Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Mersinli 4 bin arıcı, Erdemli Belediyesinin desteğiyle ‘Merbal’ adıyla markalaştı

Mersinli 4 bin arıcı, Erdemli Belediyesinin desteğiyle ‘Merbal’ adıyla markalaştı

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi örnek çalışmalara imza atıyor

Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi örnek çalışmalara imza atıyor

Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

Yenişehir Belediyesinden Mersin Cemevine destek

Yenişehir Belediyesinden Mersin Cemevine destek

Mersin'de bir üretici 11 kilogramlık turp yetiştirdi

Mersin'de bir üretici 11 kilogramlık turp yetiştirdi

Turizm Yatırım Komisyonu, Vali Su başkanlığında toplandı

Turizm Yatırım Komisyonu, Vali Su başkanlığında toplandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.