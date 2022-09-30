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Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

30.09.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Batman ve Bilecik'te bilişim sistemlerini kullanarak yatırım danışmanlığıyla vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bilecik Mersin Batman yatırım danışmanlığı

Mersin Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

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Sabah
06:29
Öğle
12:37
İkindi
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Akşam
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