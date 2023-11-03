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Mersin merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

03.11.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Mersin merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Gaziantep'te ikinci el eşya alışveriş sitelerinde sahte ilanlarla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, 5 cep telefonu, 14 banka kartı, 2 tabanca, 3 çakı, kılıç, kelepçe, harici bellek ve 12 bin 750 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrası cumhuriyet savcılığına çıkartılan 9 zanlıdan 6'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonla 72 dolandırıcılık olayı aydınlatıldı.

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dolandırıcılık Gözaltı Gaziantep Adana Mersin operasyon

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