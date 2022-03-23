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Mersin merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

23.03.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlılardan 2'si yasa dışı yollarla İtalya'ya kaçmaya çalışırken Mersin Limanı'nda yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Limanı kırmızı hat bölgesindeki konteyner kapılarını açmaya çalışan zanlılar S.G. ve F.Ç, görevliler tarafından yakalandı.

Şüphelilerin, Z.C'nin kullandığı tırın dorsesinde limana girdikleri tespit edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce S.G, F.Ç. ve Z.C. gözaltına alındı.

Zanlılar S.G. ve F.Ç'nin, İtalya'ya gidecek yük gemisiyle ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştıkları belirlendi.

Soruşturmayı genişleten polis, Gaziantep'ten kente getirdiği zanlıların kaçmalarını organize ettiği ileri sürülen H.E'yi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yakaladı. H.E. ile irtibatı belirlenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında hizmetli olarak çalışan E.Ç. de Ankara'da gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından zanlılardan S.G, F.Ç, Z.C. ve H.E. tutuklandı, E.Ç. ev hapsi tedbiriyle salıverildi.

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fetö Mersin

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