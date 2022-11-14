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Mersin Narenciye Festivali sona erdi

14.11.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de, bu yıl 8. kez düzenlenen Narenciye Festivali sona erdi.

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandında dün başlayan festivalin son gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikte, gündüz saatlerinde Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) orkestrası ile müzik grupları sahne aldı.

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar da narenciye ürünlerinden yapılan ejderha, balina, helikopter gibi figürlerin önünde fotoğraf çektirdi.

Organizasyona davet edilen Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes de yemek etkinlikleri programında ülkesine özgü bir yemeği yaparak Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer protokol üyelerine ikramda bulundu.

Festival, Fatih Erkoç-Ahmet Baran konseriyle sona erdi.

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Mersin konser etkinlik figür

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