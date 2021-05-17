YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin sahiline vuran balinanın nekropsi işlemleri tamamlandı

Mersin sahiline vuran balinanın nekropsi işlemleri tamamlandı

17.05.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas: - "Kazara bir deniz aracının çarptığını düşünüyoruz. Bu kadar büyük kırığın ancak bir kazara çarpma sonucu meydana geldiği değerlendirmesini yaptık"

1/

MERSİN (AA) - Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Mersin sahiline vuran balinaya bir deniz aracının çarptığını düşündüklerini söyledi.

Prof. Dr. Ayas, AA muhabirine, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandına vuran balinaya yaptıkları nekropsinin (hayvanların kadavralarının incelenmesi) tamamlandığını belirtti.

İnceleme sonucunda 13,5 metre boyundaki balinanın "fin balinası" türünden olduğunu belirlediklerini ifade eden Ayas, hayvanın midesinde herhangi bir yabancı materyale rastlamadıklarını dile getirdi.

Balinanın genç olduğunu aktaran Ayas, şöyle konuştu:

"Sol yüzgecinde ciddi bir kırık var. O bölgedeki kemiklerinde kopma şeklinde kırık var. Sol bölgesinde kanamaların olduğunu tespit ettik. Doğal düşmanı olmayan bir hayvan bu. Kazara bir deniz aracının çarptığını düşünüyoruz. Bu kadar büyük kırığın ancak bir kazara çarpma sonucu meydana geldiğinin değerlendirmesini yaptık. Buna bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünüyoruz. Üstyapısında deformasyonlar vardı. Kafasındaki yumuşak dokunun eridiğini belirledik. Bu bize en az bir hafta ölü olarak denizde kaldığı bilgisini veriyor."

- Kemikleri birleştirilip sergilenecek

Balinayı kampüsteki bir alana gömdüklerini vurgulayan Ayas, "Balinanın yumuşak dokularının 12 ay sonra eriyeceğini düşünüyoruz. Eridikten sonra iskelet sistemi çıkarılacak ve iskeleti yeniden birleştireceğiz. Yaklaşık bir ton kemik var. Büyük bir uğraşıyla orijinal görüntüsünde kemikleri birleştirip üniversitede sergileyeceğiz." diye konuştu.

Mersin sahiline 13 Mayıs'ta bir balina vurmuş, bölgeye sevk edilen ekipler halatla bağladığı balinayı kumsala taşımış, buradan botla otopsi yapılacağı Mersin Üniversitesine sevk edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kare sosyal medyayı salladı! Bu kare sosyal medyayı salladı!
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları Mersin'de protesto edildiİsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'teki saldırıları Mersin'de protesto edildi
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:49
Sabah
05:25
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:50
Yatsı
21:20

Mersin Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazartesi

Erikci Eczanesi
Akdeniz
Erikci Eczanesi
Akdeniz
Erikci Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi play-off

ING Basketbol Süper Ligi play-off

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Renault Clio 4, bayrağı Yeni Clio ve Yeni Clio Hibrit’e devretti

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Ormanda yürüyüş yaparken kaybolan genç kadını yoldan geçen vatandaş buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.