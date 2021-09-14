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Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları devam ediyor

14.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin temizlik çalışmaları devam ediyor

MERSİN (AA) - Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçeleri sınırlarındaki sahili kapsayan 13 kilometrelik alanda başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, Suriye kaynaklı petrol sızıntısı sonucu Mersin sahillerine ulaşan atıklarla ilgili sahil bandında 12 Eylül'de başlayan temizlik çalışmalarına devam edildi.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kazanlı Mahallesi sınırlarındaki kumsalda görülen atıkları imha edilmek üzere topladı.

Çalışmalar neticesinde sahildeki kirlilikte büyük oranda azalma olduğu gözlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi ekipleri de sahil bandının farklı noktalarındaki temizlik çalışmalarını sürdürdü.

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