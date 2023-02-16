YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Şehir Hastanesi 5 bin 300 depremzedeye sağlık hizmeti sundu

Mersin Şehir Hastanesi 5 bin 300 depremzedeye sağlık hizmeti sundu

16.02.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 5 bin 300 depremzededen 4 bin 400'ü taburcu edildi.

Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı, gazetecilere, depremin ilk anından itibaren hastane afet planını devreye aldıklarını söyledi.

Hastanede kriz koordinasyon merkezi kurduklarını dile getiren Aydınlı, şöyle devam etti:

"Şehir hastanesinin teknik altyapısı ve donanımlar sayesinde yatak kapasitemizi ikiye katlayabiliyoruz. Depremin ertesi günü 1850 yatak kapasitesine ulaşmıştık, bu yataklar da dolmuştu. Toplamda 5 bin 300 depremzede hastanemize başvurdu. 550 hastamızı ameliyat ettik. Depremde göçük altından çıkmış veya bölgeden bize ulaşan 54 gebemize doğum yaptırdık. Bunların 39'u sezaryen, 15'i normal doğumdu."

Aydınlı, hastalardan 4 bin 400'ünün taburcu edildiğini aktararak, "Normalde 8'er saatlik vardiyası olan hiperbarik oksijen tedavisi ünitesini 24 saat çalıştırmaya başladık. Hiperbarik oksijen tedavisi gerektiren tüm depremzedelere faydalı olmaya çalışıyoruz. Depremde göçük altında kalanların bacaklarının, kollarının kesilmemesi için gerekli bir tedavi ve biz buna sahibiz." diye konuştu.

Hastanenin talep yoğunluğunu karşılayabilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Aydınlı, depremden önce planlanmış tedavileri olan vatandaşlar için de poliklinik hizmetlerinin yeniden başladığını kaydetti.

Aydınlı, hastanenin helikopter pistine sahip olması dolayısıyla 20 hastanın hava yoluyla getirildiğini belirterek, "Helikopter pistimize, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri ile AFAD'ın ve askeriyenin helikopterlerini indirerek hastaları karşıladık. Gerçekten burada zamanla savaşıyorduk. Depremde kara yollarında oluşan sıkıntılar nedeniyle çok hızlı bir organizasyonla önce hava yoluyla hastaları transfer aldık. Mersin, İskenderun'dan çıkan geminin yanaşacağı ilk limandı. O nedenle gemiyle gelen hastaları ilk biz transfer aldık. Bunu da hızlı bir organizasyonla yaptık." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'de gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyorMersin'de gönüllü kadınlar depremzedeler için kıyafet dikiyor
Anahtar Kelimeler:
deprem Mersin tedavi mersin şehir hastanesi

Mersin Namaz Vakitleri 17 Şubat Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:21
Öğle
13:01
İkindi
16:02
Akşam
18:30
Yatsı
19:45
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.