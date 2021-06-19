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Mersin Şehir Hastanesi, Kovid-19 aşısı yaptıranların duygu ve düşüncelerinin yer aldığı video hazırladı

19.06.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Şehir Hastanesi, Kovid-19 aşısı yaptıranların duygu ve düşüncelerinin yer aldığı video hazırladı

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılananların duygu ve düşüncelerinin yer aldığı video hazırlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a karşı aşılama süreci titizlikle yürütülüyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği aşılama sürecine ilişkin hastane tarafından video hazırlandı.

Hastanede görevli sağlık çalışanı tarafından mikrofon uzatılan vatandaşların, aşı olduktan sonra duygu ve düşüncelerini paylaştığı videoda aşılamanın önemi anlatıldı.

Bazı vatandaşlar aşı olmanın sevincini anlattı, bazıları da aşılanma tavsiyesinde bulundu.

Hastanenin sosyal medya hesaplarında da paylaşılan video ilgi gördü.

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