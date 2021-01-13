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Mersin Şehir Tiyatrosu ’Evde Tiyatro Festivali’ ile evlere konuk oluyor

13.01.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Mersin Şehir Tiyatrosunun, bu yıl 2’ncisi düzenlenen ’Uluslararası Çevrimiçi Evde Tiyatro Festivali’ ile online olarak evlere konuk olacağı bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Tiyatro Ofisi tarafından hayata geçirilen ’Uluslararası Çevrimiçi Evde Tiyatro Festivali’, Metin Güler’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Mersin Şehir Tiyatrosunun, bu yıl 2’ncisi düzenlenen ’Uluslararası Çevrimiçi Evde Tiyatro Festivali’ ile online olarak evlere konuk olacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Tiyatro Ofisi tarafından hayata geçirilen ’Uluslararası Çevrimiçi Evde Tiyatro Festivali’, Metin Güler’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Altı ülke ve yurt içinden temsilcilerin katılacağı festivale, Mersin Şehir Tiyatrosu 2 oturumla misafir olacak.
Festival kapsamında Mersin Şehir Tiyatrosu 15 Ocak Cuma günü akşam saat 20.00’de ‘Matruşka’ oyununu, okuma tiyatrosu şeklinde sergileyecek. 16 Ocak’ta ise Mersin Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Murat Atak, saat 18.00’de Türkiye ve Mersin tiyatrolarını anlatacağı bir söyleşiye konuk olacak. Festival boyunca yayınlanacak tüm etkinlikler dijital ortamda ’Evde Tiyatro Festivali’ adıyla takip edilebilecek.
“Bütün Türkiye’ye açık bir festival olacak”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Murat Atak, pandemi döneminde dijital ortamlar aracılığıyla tiyatro severlere ulaşmaya çalıştıklarını ifade ederken, Türkiye çapında dijital ortamlarda yapılan etkinliklere de katılmaya özen gösterdiklerini söyledi. Atak, İzmir Tiyatro Ofisi tarafından yapılacak olan ’Evde Tiyatro Festivali’ne ilişkin bilgiler de paylaşarak, şunları söyledi: “Bu hafta sonu cuma- cumartesi- pazar 3 günlük bir festival bu. Dijital bir festival. İkincisi düzenleniyor. Birincisi çok büyük ilgi görmüştü. İzmir’de düzenleniyor, bütün ülkeye açık bir festival. Biz bu festivale 2 oturum için davet edildik. Bu da çok hoş, onure edici bir davranış oldu bizim için. Birincisi cuma akşamı saat 20.00’de. Tuncel Cüceloğlu’nun yazmış olduğu ve bizim provalarını artık bitirmek üzere olduğumuz ‘Matruşka’ adlı oyunu okuma tiyatrosu olarak sunacağız. Zoom üzerinden yapılacak ve bütün Türkiye’ye açık bir festival. Hemen ertesi gün cumartesi günü de saat 18:00’de benim 1 saatlik söyleşim olacak. Türk tiyatrosu ve elbette ki, Mersin Şehir Tiyatrosu ön planda olmak üzere, neler yaptığımızı ve yakın gelecekte neler planladığımızı anlatma fırsatım olacak.”

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