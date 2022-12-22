YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin Silifke'de 28 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor

Mersin Silifke'de 28 bin ton zeytinyağı üretimi bekleniyor

22.12.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı süren zeytinden 28 bin ton yağ üretilmesi hedefleniyor.

Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede, zeytin üreticilerinin de hasat mesaisi devam ediyor.

Yağ için ayrılan ürünler, sıkılmak üzere zeytinyağı fabrikalarına gönderiliyor.

İlçedeki 1 milyon 43 bin ağaçtan bu yıl yaklaşık 9 bin ton sofralık zeytin ve 28 bin ton zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor.

Zeytinyağı fabrikası sahibi Sinan Say, AA muhabirine, sezonun verimli geçtiğini söyledi.

Rekoltenin fazla olmasının yoğunluğu artırdığını belirten Say, "Zeytin rekoltesi geçen yıla göre ortalama yüzde 50 daha fazla. Bizim haricimizde ilçede 7 fabrika daha sıkım yapılıyor. Yoğun şekilde çalışıyoruz, sezon çok güzel geçiyor." dedi.

Üretici Hüseyin Ayhan da rekolteden ve zeytinyağı fiyatından memnun olduğunu kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiMersin’de 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandıAdana'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
Huzur ortamının sağlandığı Hakkari’de spora ilgi arttıHuzur ortamının sağlandığı Hakkari’de spora ilgi arttı
Anahtar Kelimeler:
zeytin zeytinyağı Mersin Silifke fabrika üretim

Mersin Namaz Vakitleri 22 Aralık Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
12:45
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:57
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.