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Mersin Ticaret Borsası

24.08.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 3,78 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda aşurelik buğdayın kilogramı en yüksek 3,78 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)Buğday (aşurelik)Kg3,603,78Bulgur (paketli)Kg4,204,25Pirinç (paketli)Kg7,0411,80PatatesKg1,601,60Fasulye (paketli)Kg7,727,92

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