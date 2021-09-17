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Mersin Ticaret Borsası

17.09.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı 2,70 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı 2,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg2,702,70Buğday (natürel)Kg2,692,69Bulgur (paketli)Kg3,574,65MakarnaKg3,0212,74Fasulye (natürel)Kg8,358,64

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