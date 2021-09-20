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Mersin Ticaret Borsası

20.09.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı 5,84 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı 5,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg5,845,84Buğday (aşurelik)Kg4,754,75Pirinç (paketli)Kg5,9411,50Bulgur (paketli)Kg3,506,18MakarnaKg3,8311,78

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