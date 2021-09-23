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Mersin Ticaret Borsası

23.09.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 5,45 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg2,005,45MandalinaKg1,802,00GreyfurtKg4,004,00Keçi boynuzuKg19,2819,52Defne yaprağıKg10,7511,00

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