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Mersin Ticaret Borsası

27.09.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 6,90 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,506,90KabakKg9,759,75MandalinaKg2,002,00ElmaKg0,933,80Zeytin (sofralık)Kg6,568,62

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