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Mersin Ticaret Borsası

28.09.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limonun kilogramı en yüksek 9 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)LimonKg1,509,00MandalinaKg4,504,50PortakalKg3,006,65ElmaKg7,007,00PatatesKg0,430,43

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