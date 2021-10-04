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Mersin Ticaret Borsası

04.10.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mandalinanın kilogramı en yüksek 2 liradan işlem gördü

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 2 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)MandalinaKg1,102,00LimonKg3,753,75MakarnaKg4,9716,95Nohut (paketli)Kg5,5516,80Bulgur (paketli)Kg2,9013,08

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